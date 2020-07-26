Катамадзе зізналася в любові до росіян після відмови виступати в РФ

Знаменита грузинська співачка, суддя українського шоу "Х-фактор" Ніно Катамадзе раптово зізналася в любові до росіян після відмови виступати в РФ.

Так, відповідну заяву артистка зробила під час розмови з ведучою "Світського життя" Катериною Осадчою на фестивалі Лайма Рандеву в Латвії (відео дивіться в кінці новини).

Артистка зазначила, що не виступає в Росії з липня 2019 року, причиною стало загострення політичного конфлікту між РФ і Грузією. Таке рішення викликане масовими протестами в Грузії, пов'язаними із запрошенням російської делегації на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Катя Осадча та Ніно Катамадзе Скріншот ( "Світське життя", YouTube)

Тоді Катамадзе назвала Путіна – своїм ворогом, і вибачилася за концерти в Росії, які вона давала раніше.

Через рік артистка заявила, що дуже любить своїх російських слухачів. Однак при цьому Катамадзе вказала, що відновлювати гастролі в РФ не збирається.

"Це дуже делікатна, тонка, проте надважлива тема. Не тільки в моєму музичному житті, але і між країнами, між людьми, між близькими людьми. І після мого рішення я хочу сказати, що я люблю моїх слухачів в Росії", – підкреслила співачка .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніно Катамадзе, яка заявляла про відмову виступати в Росії, зізналася, що із задоволенням жила б в Україні.