Кароль розповіла, як її сина розлютили жарти про неї та Балана

Українська співачка Тіна Кароль зізналася, що її 11-річний син Веніамін не в захваті від жартів про те, що його мама виходить заміж за молдавського виконавця Дана Балана.

Так, про це зірка розповіла в інтерв'ю програми "Слава+", яка виходить на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Тіна Кароль Скріншот з відео

"Коли Веніамін був на" Різдвяній історії", то сказав: "Мені не сподобалися ваші жарти. Що це вони говорять, що ти виходиш заміж за Балана? Навіщо ти підтримуєш ці пусті розмови?" – поділилася Кароль.

Зазначимо, що співачка відразу виправилася і сказала, що не підтримує подібних чуток і розмов. Але вона все ж зізналася, що між нею і Даном Баланом трапилася хімія.

Тіна Кароль і Слава Дьомін Скріншот з відео

"Я нічим не підтримую ці розмови, ось в чому прикол. Трапився дует, трапилася музика, сталося диво образів... Так, на "Голосі" трапилася хімія. А між ким вона повинна була бути – Дімою і Даном Баланом? Потім народилася ідея заспівати дует – не моя. А заспівати в один мікрофон запропонувала я, тому що це красиво", – зазначила Кароль.

В кінці співачка підсумувала, що поки не готова до нових романів. А її син не готовий прийняти нового батька.

Тіна Кароль з сином Веніаміном Фото: instagram/tinakarol

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тіна Кароль зізналася в почуттях до Дана Балана під час шоу "Голос країни-10", який стартував 19 січня.

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