Каннський кінофестиваль скасували через спалах коронавірусу

Каннський кінофестиваль, який повинен був відбутися в період з 12 по 23 травня на Лазурному березі Франції, скасували через коронавірус.

Про це повідомляється в офіційній заяві організаторів, яка з'явилася в мережі ввечері 19 березня.

Каннський кінофестиваль скасували sofy.tv

Нові дати проведення кінофестивалю поки не повідомляються, проте, за попередніми даними, захід перенесуть на кінець червня-початок липня.

"Сьогодні ми прийняли наступне рішення: Каннський кінофестиваль не вдасться провести в намічені терміни – з 12 по 23 травня. У даний час вивчаються кілька варіантів, головним з яких є його перенесення на кінець червня-початок липня 2020 року", – йдеться в заяві.

Каннський кінофестиваль скасували comingsoon.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, пісенний конкурс Євробачення-2020 року, який повинен був відбутися в травні в місті Роттердам (Нідерланди), офіційно скасували через коронавірус. Таке рішення прийняла група організаторів у середу, 18 березня.

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