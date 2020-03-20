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20 березня • оновлено в 07:35
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Каннський кінофестиваль скасували через спалах коронавірусу

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Каннський кінофестиваль, який повинен був відбутися в період з 12 по 23 травня на Лазурному березі Франції, скасували через коронавірус.

Про це повідомляється в офіційній заяві організаторів, яка з'явилася в мережі ввечері 19 березня.

Каннський кінофестиваль скасували

Каннський кінофестиваль скасували

sofy.tv

Нові дати проведення кінофестивалю поки не повідомляються, проте, за попередніми даними, захід перенесуть на кінець червня-початок липня.

"Сьогодні ми прийняли наступне рішення: Каннський кінофестиваль не вдасться провести в намічені терміни – з 12 по 23 травня. У даний час вивчаються кілька варіантів, головним з яких є його перенесення на кінець червня-початок липня 2020 року", – йдеться в заяві.

Каннський кінофестиваль скасували

Каннський кінофестиваль скасували

comingsoon.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, пісенний конкурс Євробачення-2020 року, який повинен був відбутися в травні в місті Роттердам (Нідерланди), офіційно скасували через коронавірус. Таке рішення прийняла група організаторів у середу, 18 березня.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Каннський кінофестиваль
Місце
Франція
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