Каньє Уест звинуватив Кім Кардаш'ян у расизмі: скандальна заява
Каньє Уест звинуватив Кім Кардаш'ян у расизмі. Getty Images
Американський репер Каньє Вест, який балотується в президенти США, звинуватив дружину Кім Кардаш'ян та її маму Кріс Дженнер у "вищості білих".
Американську модель розлютило те, що артист розповів про бажання зробити аборт під час вагітності першою дочкою Норт. У Twitter репер заявив, що Кардаш'ян з мамою хотіли за допомогою лікарів закрити його в психлікарні, пише Daily Star.
"Так не вчиняють жінки. Біла вищість… Це говорить майбутній президент", – написав Вест.
Артист зізнався, що вже майже два роки намагається розлучитися з Кім після того, як вона вийшла з мережі під час зустрічі з репером Міком Міллом в готелі Warldolf для обговорення "тюремної реформи". Згодом Вест видалив всі твіти.
Твіт Каньє Веста dailystar.co.uk
Як повідомляв OBOZREVATEL, Каньє Вест подав заявку на реєстрацію кандидатом у президенти США 15 липня. Репер братиме участь у виборах від комітету "Каньє 2020", а його партія називається "BDY" (Birthday Party). До речі, джерела з оточення Веста заявляли, що рішення балотуватися він прийняв через загострення психічного розладу.