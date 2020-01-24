Канадці ополчилися проти Маркл і Гаррі: що трапилося

Жителі Канади збирають підписи проти Меган Маркл і принца Гаррі. Канадці вимагають, щоб подружжя самостійно оплачувало особисті потреби.

Як передає The Sun, у зв'язку з цим була створена онлайн-петиція. Її автором стала Лорен Колліннз – член парламенту від штату Вікторія на острові Ванкувер. Документ підписали вже 80 тис канадців.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Повідомляється, що головною причиною конфлікту стали особисті охоронці подружжя.

Так, відзначається, що поряд з Меган постійно перебувають шість осіб – представники британських і канадських спецслужб. Як підрахували фінансові експерти, послуги охоронців обійдуться громадянам Канади в 6 млн фунтів стерлінгів на рік. Їх держава планує взяти з податкового фонду.

Крім того, як пише видання, у велику суму обійшовся і переїзд пари до Канади – близько 300 тисяч фунтів стерлінгів.

"Якщо вони мають намір забезпечити собі фінансову незалежність, мені здається справедливим, що за всю цю розкіш вони повинні платити власними грошима. Я вважаю справедливим публічне обговорення цього питання – на кону гроші платників податків, яких не запитали, чи згодні вони оплачувати дорогий спосіб життя Меган і Гаррі", – заявила Коллінз.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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