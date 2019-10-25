Камінська опинилася під крапельницею після концерту: що з нею

Українська співачка, учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком, після концерту змушена була лягти під крапельницю.
Про це співачка написала на своїй сторінці в соціально мережі Instagram.
"Ненавиджу хворіти, особливо на гастролях. 1:45, а я кашель не можу зібрати в купу. Сьогодні був приголомшливий концерт, але з останніх сил. Моє горло не заряджається. Якби не крапельниця і заливки, не знаю, як би я на сцену вилазила, - підкреслила вона", - написала артистка.
Ненавиджу хворіти, особливо на гастролях 🤦🏽♀️ 1:45, а я кашель не можу зібрати в купу 🤦🏽♀️Сегодня був приголомшливий концерт, але з останніх сил 😫 Моє горло не заряджає ..... 😫 Пишіть ваші рецепти швидкого становлення на ноги 🦶! ПіСі: якби не крапельниця і заливки, не знаю як би я на сцену вилазила 😭😩🤪 # спасібодокторам❤️
Як повідомляв OBOZREVATEL, Камінська поділилася з шанувальниками секретом схуднення. Залишатися у відмінній фізичній формі їй допомагало інтервальне голодування, згідно з яким потрібно дотримуватися в поглинанні їжі режиму 18/6 на 18 годин.
Після цього Камінська показала результати схуднення. Користувачі тоді злякалися, що зірка заморила себе голодом.
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