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25 жовтня • оновлено в 12:24
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Камінська опинилася під крапельницею після концерту: що з нею

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Українська співачка, учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком, після концерту змушена була лягти під крапельницю.

Про це співачка написала на своїй сторінці в соціально мережі Instagram.

Камінська опинилася під крапельницею після концерту: що з нею
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"Ненавиджу хворіти, особливо на гастролях. 1:45, а я кашель не можу зібрати в купу. Сьогодні був приголомшливий концерт, але з останніх сил. Моє горло не заряджається. Якби не крапельниця і заливки, не знаю, як би я на сцену вилазила, - підкреслила вона", - написала артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Камінська поділилася з шанувальниками секретом схуднення. Залишатися у відмінній фізичній формі їй допомагало інтервальне голодування, згідно з яким потрібно дотримуватися в поглинанні їжі режиму 18/6 на 18 годин.

Після цього Камінська показала результати схуднення. Користувачі тоді злякалися, що зірка заморила себе голодом.

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Особа
слава Камінська
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