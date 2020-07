Каменських спародіювала популярних співачок. Відео

Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками відео, як спародіювала зірок Шер, Брітні Спірс і Шакіру.

Відповідний ролик з'явився на її сторінці в Instagram. На ньому блогер Олег Машуковський запитує Каменських, чи може вона когось спародіювати. І артистка почала співати всесвітньо відомі пісні (відео дивіться нижче).

"Три пісні, як три стани, які бувають у кожної дівчинки: 1 – "oops! .. I did it again", 2 – "do you believe in life after love", 3 – "le ro lo le lo le", – написала співачка.

Шанувальникам неймовірно сподобалося креативне відео, тому написали Насті багато приємних слів.

"Всі прекрасні пісні, коли співаєш ти", "Дуже круто", "Фантастика! Пісня Брітні особливо сподобалась, навіть вона так вживу не заспіває", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів Instagram @kamenskux

Скриншот коментарів Instagram @kamenskux

