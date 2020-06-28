Каменських і Потап одружилися в Лас-Вегасі: спливли фото таємного весілля

Українська співачка Настя Каменських і репер Олексій Потапенко в 2017 році одружилися в Лас-Вегасі.

Так, пара, яка в минулому році влаштувала розкішне весілля під Києвом, двічі сказала одне одному "так", передає ТСН із посиланням на програму "Світське життя" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Олексій мені зробив пропозицію і десь через пів року ми потрапили в Лас-Вегас на гастролі. Льошка підходить і каже: "У тебе є три години. У нас зараз буде весілля. Ось так я вирішив". А я кажу: "А весільна сукня?" На що Олексій відповів: "Слухай, тут шопінг молл. Там ти білу сукню можеш купити, а там я бачив десь обручки. Поїхали!" – розповіла Каменських.

Настя купила собі сукню, а Потап пішов до вівтаря в шортах, білій футболці та сірому піджаку.

Весілля в Лас-Вегасі. Джерело: Світське життя

"У нас був дуже класний пастор! Він говорив дуже хороші слова: "Цю троянду ти повинен пронести через тернистий шлях. Будьте в багатстві й ще в багатстві", – згадала Каменських.

Весілля в Лас-Вегасі. Джерело: Світське життя

Весілля в Лас-Вегасі. Джерело: Світське життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Настя Каменських поділилася яскравим роликом свого відпочинку в Мексиці. На кадрах можна побачити не тільки співачку, а й її чоловіка Потапа.

Раніше наше видання писало, як змінився Потап після весілля з Каменських.