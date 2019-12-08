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8 грудня • оновлено в 20:33
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У США в аеропорту раптово помер відомий 21-річний репер

5.8т
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У США в чиказькому аеропорту в неділю, 8 грудня, помер відомий американський репер Juice Wrld (Джаред Ентоні Хіггінс).

Як з'ясувалося, причиною смерті став серцевий напад, передає TMZ. Минулого понеділка Juice Wrld виповнився 21 рік.

Згідно з повідомленнями в ЗМІ, на місце відразу ж прилетіли медики, які доставили музиканта в лікарню. Однак врятувати репера не вдалося, він помер.

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Juice WRLD: у США в аеропорту помер репер

Juice WRLD: у США в аеропорту помер репер

outstyle.org

Останній альбом Juice Wrld "Death Race for Love" вийшов у березні цього року. Перед цим з'явилася його спільна робота з Future "WRLD on Drugs", реліз якої відбувся в жовтні минулого року.

Найбільш відомий своїми синглами "All Girls Are the Same", "Lucid Dreams" і "Legends", "Wasted", "Robbery", "Armed and dangerous".

Juice WRLD помер у США

Juice WRLD помер у США

Instagram Juice WRLD

Juice WRLD помер у США

Juice WRLD помер у США

Instagram Juice WRLD

Juice WRLD помер у США

Juice WRLD помер у США

Instagram Juice WRLD

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Forbes підрахував статки популярних реперів і склав рейтинг найбагатших із них.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
США
Тег
репер
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