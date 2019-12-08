У США в аеропорту раптово помер відомий 21-річний репер

У США в чиказькому аеропорту в неділю, 8 грудня, помер відомий американський репер Juice Wrld (Джаред Ентоні Хіггінс).
Як з'ясувалося, причиною смерті став серцевий напад, передає TMZ. Минулого понеділка Juice Wrld виповнився 21 рік.
Згідно з повідомленнями в ЗМІ, на місце відразу ж прилетіли медики, які доставили музиканта в лікарню. Однак врятувати репера не вдалося, він помер.
Juice WRLD: у США в аеропорту помер репер
outstyle.org
Останній альбом Juice Wrld "Death Race for Love" вийшов у березні цього року. Перед цим з'явилася його спільна робота з Future "WRLD on Drugs", реліз якої відбувся в жовтні минулого року.
Найбільш відомий своїми синглами "All Girls Are the Same", "Lucid Dreams" і "Legends", "Wasted", "Robbery", "Armed and dangerous".
Juice WRLD помер у США
Instagram Juice WRLD
Juice WRLD помер у США
Instagram Juice WRLD
Juice WRLD помер у США
Instagram Juice WRLD
Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Forbes підрахував статки популярних реперів і склав рейтинг найбагатших із них.
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