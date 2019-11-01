Jah Khalib відіграє масштабний концерт в Києві

Популярний казахський виконавець Jah Khalib зіграє великий сольний концерт в Києві, на якому він представить свій новий альбом "Вихід у світ".

Захід відбудеться 8 листопада в столичному Палаці спорту.

Jah Khalib

Концерт-шоу буде продовженням масштабного турне, в рамках якого артист презентує новий альбом і виконає найкращі хіти зі своєї творчості.

Днями артист презентував новий кліп на пісню "Джадуа".

Як раніше писав OBOZREVATEL, Бахтіяр Мамедов, більш відомий, як Jah Khalib випустив нову платівку, яка отримала назву "Вихід у світ".

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