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9 червня • оновлено в 13:38
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Івлєєва сіла за кермо в нетверезому стані: блогерку розшукують правоохоронці

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Російська телеведуча і блогерка Анастасія Івлєєва сіла за кермо в нетверезому вигляді й тепер її розшукують співробітники ДАІ.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, зірка випила шампанського на честь 17 мільйонів підписників в Instagram і влаштувала салют в центрі Москви, чим поділилася з шанувальниками у своїх сторіз. Після урочистості Івлєєва, як ні в чому не бувало, сіла за кермо (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Івлєєва

Анастасія Івлєєва

Фото: instagram/_agentgirl_

Анастасія Івлєєва

Анастасія Івлєєва

Фото: instagram/_agentgirl_

Зазначається, що своїм фанатам Анастасія зізнавалася, що випила "всього ковток".

Анастасія Івлєєва

Анастасія Івлєєва

Фото: instagram/_agentgirl_

"Панове, буквально один ковток зробила за салютик, за перемогу, і поїхала додому..." – розповідала Івлєєва.

До речі, ролики Івлєєвої привернули увагу московських правоохоронців. Орієнтування на машину блогерки розіслали на всі пости ДАІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор Михайло Єфремов влаштував аварію в центрі Москви на Смоленській площі. Водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер від отриманих травм через кілька годин після ДТП.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анастасія Івлеева
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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