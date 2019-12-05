Івлєєва, Батрутдінов та інші: кого несподівано пустили на пресконференцію Медведєва

Щорічна пресконференція прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва відбулася в несподівано новому форматі.

Так, якщо слово раніше давали ведучим головних федеральних каналів, то цьогоріч на захід запросили й тих, хто раніше нізащо б не зміг туди потрапити. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Дмитро Медведєв кадр ТВ Росії

Так, якщо раніше питання голові уряду Росії ставили лише ведучі основних федеральних каналів, то тепер слово несподівано надали тим, хто раніше б на такий захід ніколи б не потрапив.

Зокрема, на пресконференції Медведєва були присутні представники багатьох розважальних каналів.

Відома ведуча Анастасія Івлєєва представляла канал "П'ятниця".

Анастасія Івлеева кадр ТВ Росії

Прем'єра Росії Івлєєва запитала про те, чи планується закрити Ютуб в Росії, на що Медведєв відповів, що відеохостинг закривати ніхто не збирається.

Був присутній і шоумен Тимур Батрудтінов. Він представляв канал "ТНТ". Артист зазначив, що на розмову з прем'єром відправили його, оскільки в тандемі з Гаріком Харламовим саме Батрутдінов виконує роль Медведєва.

"Чи правильно я вас розумію, Тимур, що на іншу пресконференцію, яка теж скоро буде, поїде Харламов?" – відповів йому Медведєв.

Батрудтінов також попросив Медведєва відповісти, хто виграє в конкурентній боротьбі за аудиторію – телебачення чи інтернет. На що глава уряду Росії відповів, що в силу специфіки роботи вважає за краще стежити за новинами в інтернеті. За його словами, за оперативністю в інтернету немає конкуренції. Водночас він вважає, що глибина проникнення телебачення в Росії є вищою.

Тимур Батрудтінов Кадр росТБ

Тимур Батрудтінов Кадр росТБ

Прийшла на пресконференцію Медведєва і Юлія Міхалкова, яка раніше грала в команді КВК "Уральські пельмені". Вона представляла канал СТС.

Юлія Міхалкова Кадр росТБ

Від федеральних телеканалів Росії були присутні журналістки Олена Спиридонова ("НТВ"), Олена Дашкуєва ("Мир 24"), Олена Винник ("Перший канал").

Олена Винник Кадр росТБ

Олена Спиридонова Кадр росТБ

Олена Дашкуєва Кадр росТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після того, як йому під ноги впала жінка з проханням про допомогу, вийшов до жителів і заявив, що "проблем завжди вистачає".

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