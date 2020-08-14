Інформацію про інсульт Єфремова спростували. rg.ru
Російські ЗМІ повідомили, що інсульт в актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, не підтвердився.
Інформацію про діагноз спростував інсайдер "П'ятому каналу". За його словами, знаменитість все ще перебуває в Боткінській лікарні в Москві.
"У Єфремова відбулося звуження судин головного мозку, можливо, на тлі алкоголізму", –повідомило джерело.
Єфремов знепритомнів під час засідання Cursorinfo
Передбачається, що артист залишиться в медустанові до 17 серпня. Нагадаємо, 11 серпня зірка знепритомніла у Пресненському суді під час слухання справи про аварію. Повідомлялося, що він потрапив у реанімацію, а лікарі діагностували в нього інсульт.
Під час одного з попередніх слухань свідки розповіли, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, перебував саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Зокрема, Олександр Добровінський опублікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, –помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було висунуто звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 12 років.
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