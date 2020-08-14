Російські ЗМІ повідомили, що інсульт в актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, не підтвердився.

Інформацію про діагноз спростував інсайдер "П'ятому каналу". За його словами, знаменитість все ще перебуває в Боткінській лікарні в Москві.

"У Єфремова відбулося звуження судин головного мозку, можливо, на тлі алкоголізму", –повідомило джерело.

Єфремов знепритомнів під час засідання Cursorinfo

Передбачається, що артист залишиться в медустанові до 17 серпня. Нагадаємо, 11 серпня зірка знепритомніла у Пресненському суді під час слухання справи про аварію. Повідомлялося, що він потрапив у реанімацію, а лікарі діагностували в нього інсульт.

Під час одного з попередніх слухань свідки розповіли, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, перебував саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Зокрема, Олександр Добровінський опублікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії.

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