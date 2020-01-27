Головна Новини
27 січня • оновлено в 15:16
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Іноді це просто доля": український ведучий розчулив мережу постом про загиблого Кобі Браянта

1.8т
Читати матеріал російською

Український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч відреагував на смерть американського баскетболіста Кобі Браянта, який загинув у результаті аварії вертольота.

Так, на своїй сторінці в Instagram Анатоліч опублікував зворушливий пост.

Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч

Instagram @anatoliyanatolich

Новини
ЗМІ з'ясували ймовірну причину авіакатастрофи, в якій загинув Кобі Браянт

"Люди йдуть щодня. Різні причини, різні долі. Чому ж ми так реагуємо на смерть людей, до яких ми начебто не маємо відношення. Але такі люди, як Кобі, здаються нам частиною нашого життя. Константа. Зірка, яка є, і це частина нашого світу навколо, навіть якщо ти не фанат баскетболу. Батько чотирьох дівчат, і з ним у кабіні вертольота була його 13-річна дочка. Я ж теж батько, я ж теж несу відповідальність за своїх дівчаток, і в такі моменти розумієш, що не все залежить від тебе. Іноді це просто доля. Сумно",написав телеведучий.

Підписники не змогли оминути публікацію Анатоліча:

"Іноді це просто доля": український ведучий розчулив мережу постом про загиблого Кобі Браянта
"Іноді це просто доля": український ведучий розчулив мережу постом про загиблого Кобі Браянта
"Іноді це просто доля": український ведучий розчулив мережу постом про загиблого Кобі Браянта
"Іноді це просто доля": український ведучий розчулив мережу постом про загиблого Кобі Браянта

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Кобі Браянт
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
6
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги