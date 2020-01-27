"Іноді це просто доля": український ведучий розчулив мережу постом про загиблого Кобі Браянта

Український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч відреагував на смерть американського баскетболіста Кобі Браянта, який загинув у результаті аварії вертольота.
Так, на своїй сторінці в Instagram Анатоліч опублікував зворушливий пост.
Анатолій Анатоліч
Instagram @anatoliyanatolich
"Люди йдуть щодня. Різні причини, різні долі. Чому ж ми так реагуємо на смерть людей, до яких ми начебто не маємо відношення. Але такі люди, як Кобі, здаються нам частиною нашого життя. Константа. Зірка, яка є, і це частина нашого світу навколо, навіть якщо ти не фанат баскетболу. Батько чотирьох дівчат, і з ним у кабіні вертольота була його 13-річна дочка. Я ж теж батько, я ж теж несу відповідальність за своїх дівчаток, і в такі моменти розумієш, що не все залежить від тебе. Іноді це просто доля. Сумно", – написав телеведучий.
Підписники не змогли оминути публікацію Анатоліча:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув у результаті аварії вертольота. Трагедія трапилася 26 січня поблизу Лос-Анджелеса.
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст Кобі Браянт, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легендарного американського баскетболіста.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі, в якій розбився Кобі Браянт.
Стали відомі перші подробиці розслідування смерті легендарного баскетболіста після появи інформації про переговори між пілотом і авіадиспетчерами.
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