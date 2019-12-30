Їла сало з сосків, пила горілку з пупка: Дорофєєву мало не вирвало на популярному шоу

Українська співачка Надя Дорофєєва пила горілку з пупка і їла сало з сосків огрядного чоловіка в новому випуску шоу Comment Out, яке знімали у Києві.
Відео випуску з'явилося на YouTube 30 грудня. Суперником Дорофеєвої був мультіартіст Діма MONATIK. Спочатку це покарання призначалося саме йому, але він вирішив написати коментар в Instagram боксера Олександра Усика.
Однак Дорофєєва погодилася виконати покарання, щоб заробити зайвий бал. В результаті співачку ледь не знудило.
"Це п ** дець!", - вигукнула Дорофєєва. "Давай потримаю волосся", - запропонував їй Монатік.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Регіна Тодоренко засвітила білизну в ефірі Comment Out.
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