Їла сало з сосків, пила горілку з пупка: Дорофєєву мало не вирвало на популярному шоу

Українська співачка Надя Дорофєєва пила горілку з пупка і їла сало з сосків огрядного чоловіка в новому випуску шоу Comment Out, яке знімали у Києві.

Відео випуску з'явилося на YouTube 30 грудня. Суперником Дорофеєвої був мультіартіст Діма MONATIK. Спочатку це покарання призначалося саме йому, але він вирішив написати коментар в Instagram боксера Олександра Усика.

Однак Дорофєєва погодилася виконати покарання, щоб заробити зайвий бал. В результаті співачку ледь не знудило.

"Це п ** дець!", - вигукнула Дорофєєва. "Давай потримаю волосся", - запропонував їй Монатік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Регіна Тодоренко засвітила білизну в ефірі Comment Out.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!