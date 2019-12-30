Головна Новини
30 грудня • оновлено в 16:52
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Їла сало з сосків, пила горілку з пупка: Дорофєєву мало не вирвало на популярному шоу

2.8т
Читати матеріал російською

Українська співачка Надя Дорофєєва пила горілку з пупка і їла сало з сосків огрядного чоловіка в новому випуску шоу Comment Out, яке знімали у Києві.

Відео випуску з'явилося на YouTube 30 грудня. Суперником Дорофеєвої був мультіартіст Діма MONATIK. Спочатку це покарання призначалося саме йому, але він вирішив написати коментар в Instagram боксера Олександра Усика.

Їла сало з сосків, пила горілку з пупка: Дорофєєву мало не вирвало на популярному шоу
Новини
"А Ротару, б*ядь, не дівчинка?!" Галустян відмовився жартувати над українською зіркою
Їла сало з сосків, пила горілку з пупка: Дорофєєву мало не вирвало на популярному шоу

Однак Дорофєєва погодилася виконати покарання, щоб заробити зайвий бал. В результаті співачку ледь не знудило.

Їла сало з сосків, пила горілку з пупка: Дорофєєву мало не вирвало на популярному шоу
Їла сало з сосків, пила горілку з пупка: Дорофєєву мало не вирвало на популярному шоу

"Це п ** дець!", - вигукнула Дорофєєва. "Давай потримаю волосся", - запропонував їй Монатік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Регіна Тодоренко засвітила білизну в ефірі Comment Out.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Юрко Медяник
Особи
Надія Дорофєєва MONATIK
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
22
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Как может тошнить от сала? Она точно украинская? Ведь сало можно есть и с сосков и с хера, сало от этого не портится!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги