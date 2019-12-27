"Її ніколи не буде": Собчак показала останнє листування з Волчек

Російська телеведуча Ксенія Собчак опублікувала скріншот останнього листування з актрисою Галиною Волчек, яка померла 26 грудня.

Так, на своїй сторінці в Instagram телеведуча зізналася, що планувала зробити інтерв'ю з актрисою для свого Youtube-шоу "Осторожно, Собчак!", однак не встигла.

Галина Волчек Spletnik

За словами Собчак, кілька років тому вона вже робила велике інтерв'ю з Волчек:

"Кілька років тому, в честь 60-річчя "Современника", я робила з нею велике інтерв'ю. Говорили про все на світі, і навіть обговорили можливого її наступника, хоча тоді Галина Борисівна була сповнена сил і планів. Ми проговорили три години, їли легендарні пиріжки "Современника" і в кінці я зважилася запитати: "Галина Борисівна, чому ви погодилися? Чому з сотень журналістів ви погодилися дати єдине інтерв'ю про ювілей театру саме мені?" Її відповідь вразила: "Нікому поки не даю інтерв'ю, навіть до Бермана і Жиндарєва поки не йду, хоча люблю їх, а ось з вами вирішила поговорити. Тому що ви теж, як і я, "проти правил".

Проте нещодавно, в кінці листопада, Собчак знову вирішила поговорити з Волчек, але вже в рамках інтерв'ю для свого шоу:

"А в кінці листопада я чомусь зовсім імпульсивно зрозуміла, що дуже хочу поговорити з Галиною Борисівною для "Осторожно, Собчак!" Знову. Я набрала її, Галина Борисівна сказала, що їде від Алли Борисівни, що обожнює її дітей як рідних, що вони їй дарують величезне щастя... Галина Борисівна сказала "Так" і ми домовилися. І ось у мене в календарі стоїть дата інтерв'ю, в телефоні її повідомлення, а її вже ніколи з нами не буде. Ніколи. Дивлюся в екран на її відповідь і не можу повірити що так... "А потім всі велетні померли".

Галина Волчек РІА Новини

Також у своєму Instagram Собчак опублікувала останнє листування з Галиною Волчек:

Листування Ксенії Собчак з Галиною Волчек Instagram @xenia_sobchak

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірки і мер Москви масово відреагували на новину про смерть Волчек. Її родичам висловили співчуття, і згадали, якою людиною вона була за життя.

Чим хворіла останнім часом легендарна актриса, можна прочитати в нашому матеріалі.

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