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27 березня • оновлено в 09:28
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Ігоря Ніколаєва госпіталізували: відомий діагноз

3.5т
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60-річному російському співакові й композитору Ігорю Ніколаєву, якого вчора, 26 березня, госпіталізували з підозрою на коронавірус, діагностували пневмонію.

Про це пише видання Lenta.ru.

Ігор Ніколаєв

Ігор Ніколаєв

vokrug.tv

Так, повідомляється, що зараз артист знаходиться в стані середнього ступеня тяжкості.

Крім того, відомо, що в лікарні в Комунарці Ніколаєв здав тест на коронавірус. Однак результати будуть відомі через кілька днів.

Ігор Ніколаєв

Ігор Ніколаєв

aif.ru

Зазначимо, що Ігор Ніколаєв – радянський і російський композитор, співак, автор багатьох пісень. У 2019 році Ніколаєв отримав звання народного артиста Росії. На його рахунку більше 20 музичних альбомів, а також безліч хітів, таких як "Выпьем за любовь", "Пять причин" і "Малиновое вино".

Ігор Ніколаєв

Ігор Ніколаєв

pronedra.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що головлікар лікарні в Комунарці Денис Проценко підтвердив, що у 78-річного російського співака Льва Лещенка коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ігор Ніколаєв (співак)
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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