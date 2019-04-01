МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Ідіоти!" Ображений Охлобистін пригрозив Зеленському вбивством

9.4тЧитати матеріал російською

Скандально відомий російський актор Іван Охлобистін заявив, що кандидата в президенти України Володимира Зеленського хочуть вбити багатії, бо той єврей.

Про це він написав на своїй сторінці в забороненій в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" у відповідь на те, що шоумен обізвав його ідіотом після скандального відеозвернення перед виборами.

"Ідіоти!" Ображений Охлобистін пригрозив Зеленському вбивством

"Даремно він нас ідіотами назвав. Прикро. Ми вважали його розумною людиною. Бач, як влада чарує! Ми не вважаємо його ідіотом. Ми думаємо, що він у небезпеці. Ми прощаємо його. Чого б там не було, Зеленський наш друг. Навіть, якщо все погано складеться, він тим же другом залишиться. І ми знайдемо спосіб захистити його, навіть ціною свого життя", – написав актор.

Новини
Зеленський пообіцяв українцям сюрприз у другому турі виборів: відео заяви

За словами Охлобистіна, він з Михайлом Пореченковим нібито не переслідував жодної політичної мети, записуючи скандальне звернення з підтримкою кандидата в президенти України.

"Ідіоти!" Ображений Охлобистін пригрозив Зеленському вбивством

Кадр з відео

"Життя проста штука багаті жирують, бідні миряться. Вова не змінить цього розкладу. Тому що він єврей. Він зобов'язаний робити, що вони скажуть, інакше його вб'ють. Ми розуміємо це. Інша справа – нафіг єврею лізти в наші ординські склоки? Звичайно , у нас своїх жи*ів повно. Але вони наші. А ті, які його підтримують не наші. Уб'ють вони його. Якби я був євреєм, я б був Коломойським (український олігарх – ред.). Гарний персонаж. Відзначте: не гроші для нього головне", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Охлобистін разом з актором Михайлом Пореченковим записали провокаційне відео, в якому підтримали Зеленського. У відповідь кандидат в президентом назвав їх ідіотами, додавши, що вони могли піти на провокацію заради грошей.

Дізнайся першим у нашому Instagram, коли у Меган Марк та принца Гаррі народиться дитина!

Особи
Володимир ЗеленськийІван Охлобистін
Місце
Росія
Теги
вибори в УкраїніВыборы 2019
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
45
21
Смішно
6
Цікаво
9
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Udmurt Anti
Udmurt Anti
Самое время вовке извиняться ,объяснять ,мол не так поняли .Опыт у него есть . А какие у него друзья ,вах ,красавчики .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Помойка Обоз опять манипулирует заголовками... Свежий навоз привез вам Обоз!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Куздра Глокая
Куздра Глокая
Охлобыстин и Пореченков так себя скомпроментировали,что Зеленский мог бы и не обращать внимания на ихний треп.А так они по троллили его,а он "попался"...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки