"Ідіоти!" Ображений Охлобистін пригрозив Зеленському вбивством

Скандально відомий російський актор Іван Охлобистін заявив, що кандидата в президенти України Володимира Зеленського хочуть вбити багатії, бо той єврей.

Про це він написав на своїй сторінці в забороненій в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" у відповідь на те, що шоумен обізвав його ідіотом після скандального відеозвернення перед виборами.

"Даремно він нас ідіотами назвав. Прикро. Ми вважали його розумною людиною. Бач, як влада чарує! Ми не вважаємо його ідіотом. Ми думаємо, що він у небезпеці. Ми прощаємо його. Чого б там не було, Зеленський наш друг. Навіть, якщо все погано складеться, він тим же другом залишиться. І ми знайдемо спосіб захистити його, навіть ціною свого життя", – написав актор.

За словами Охлобистіна, він з Михайлом Пореченковим нібито не переслідував жодної політичної мети, записуючи скандальне звернення з підтримкою кандидата в президенти України.

Кадр з відео

"Життя проста штука – багаті жирують, бідні миряться. Вова не змінить цього розкладу. Тому що він єврей. Він зобов'язаний робити, що вони скажуть, інакше його вб'ють. Ми розуміємо це. Інша справа – нафіг єврею лізти в наші ординські склоки? Звичайно , у нас своїх жи*ів повно. Але вони наші. А ті, які його підтримують – не наші. Уб'ють вони його. Якби я був євреєм, я б був Коломойським (український олігарх – ред.). Гарний персонаж. Відзначте: не гроші для нього головне", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Охлобистін разом з актором Михайлом Пореченковим записали провокаційне відео, в якому підтримали Зеленського. У відповідь кандидат в президентом назвав їх ідіотами, додавши, що вони могли піти на провокацію заради грошей.

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