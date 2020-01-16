"Ідеальна пара": Камінську помітили в обіймах відомого російського співака

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська опублікувала нове фото, на якому вона позує разом з солістом гурту "Інь-Ян" Артемом Івановим.

Спільною фотографією з артистом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Слава Камінська Instagram @babaslavka

Так, на знімку, зробленому під час відпочинку на Балі, Іванов ніжно обіймає Камінську за талію.

"Скандали, інтриги, розслідування", – підписала фото Слава.

Під публікацією шанувальники засипали Камінську коментарями:

Варто відзначити, що це вже не перший спільний знімок Слави і Артема. Кілька днів тому зірка опублікувала фото, на якому також позувала в обнімку з артистом.

"Той самий красень з гурту "Інь-Ян", – написала тоді під фотографією Камінська.

Примітно, що в кінці листопада 2019 року Артем опублікував на своїй сторінці фотографії з власного весілля. Обраницею співака стала модель з Комі Ельвіра Піпкіна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Слава Камінська підігріла чутки про свій роман з популярним актором Павлом Вишняковим. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото актора.

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