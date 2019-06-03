"Хвороблива худорба": 45-річна російська актриса спантеличила мережу зовнішнім виглядом

45-річна російська актриса Юлія Висоцька спантеличила мережу зовнішнім виглядом.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в легкій біло-золотій сукні з босими ногами.

"Перша думка вранці — як там море без мене?", — написала Висоцька.

Юлія Висоцька Фото з Instagram

Юлія Висоцька Фото з Instagram

Зазначимо: несподівано знімок викликав ажіотаж серед фоловерів. Багато хто написав, що 45-річна актриса виглядає хворобливо худою. Крім того, частина підписників звернули увагу на великий розмір ступні Юлії.

"Дуже люблю і поважаю Юлю, але на цьому фото красиве тільки плаття. Кістляві вона", "Який розмір ноги?", "Хвороблива худорба", "Шкіра та кістки", — прокоментували люди.

Юлія Висоцька Фото з Instagram

Юлія Висоцька Фото з Instagram

Юлія Висоцька Фото з Instagram

Юлія Висоцька Фото з Instagram

Юлія Висоцька Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 45-річна актриса Юлія Висоцька повінчалася зі своїм чоловіком, 81-річним режисером Андрієм Кончаловським в Пскові Троїцькому соборі. На церемонію були запрошені лише найближчі сім'ї, в тому числі брат Кончаловського — режисер Микита Михалков.

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