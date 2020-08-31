Хвора на коронавірус Падалко розповіла про різке погіршення стану здоров'я

Марічка Падалко розповіла про ускладнення під час коронавірусу. Люкс ФМ

Українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко, яка захворіла на коронавірус разом із двома дітьми, розповіла, що їй довелося ставити крапельницю через різке погіршення стану здоров'я.

На своїй сторінці в Instagram жінка написала, що спершу в неї зникли респіраторні прояви хвороби, але згодом почалася інтоксикація, яка трималася декілька днів.

"Постійна нудота, головний біль (ні, не біль, це винос мозку) і як наслідок зневоднення організму. Це зовсім не схоже на харчове отруєння, але це один в один як "вагітний токсикоз" чи "морська хвороба", – поділилася Падалко.

Падалко з дітьми й чоловіком 1plus1.ua

Ведуча розповіла, що в її доньки також була нудота, вона відмовлялася їсти. Знаменитість порадила одразу розповідати про всі симптоми лікарю, щоб не було таких наслідків, як у неї. Зараз жінка почувається краще, але інколи повертається слабкість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець вилікувалася від коронавірусу. Зірка розповіла, що зробила тест на COVID-19, який показав негативний результат.

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