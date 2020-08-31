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Хвора на коронавірус Падалко розповіла про різке погіршення стану здоров'я

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
13,1 т.
Марічка Падалко розповіла про ускладнення під час коронавірусу

Марічка Падалко розповіла про ускладнення під час коронавірусу. Люкс ФМ

Українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко, яка захворіла на коронавірус разом із двома дітьми, розповіла, що їй довелося ставити крапельницю через різке погіршення стану здоров'я.

На своїй сторінці в Instagram жінка написала, що спершу в неї зникли респіраторні прояви хвороби, але згодом почалася інтоксикація, яка трималася декілька днів.

"Постійна нудота, головний біль (ні, не біль, це винос мозку) і як наслідок зневоднення організму. Це зовсім не схоже на харчове отруєння, але це один в один як "вагітний токсикоз" чи "морська хвороба", – поділилася Падалко.

Падалко з дітьми й чоловіком

Падалко з дітьми й чоловіком 1plus1.ua

Ведуча розповіла, що в її доньки також була нудота, вона відмовлялася їсти. Знаменитість порадила одразу розповідати про всі симптоми лікарю, щоб не було таких наслідків, як у неї. Зараз жінка почувається краще, але інколи повертається слабкість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець вилікувалася від коронавірусу. Зірка розповіла, що зробила тест на COVID-19, який показав негативний результат.

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