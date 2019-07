Худеньку Адель засікли в компанії нового бойфренда

Знаменита британська співачка Адель, яка нещодавно розійшлася з чоловіком, бізнесменом Саймоном Конеккі, була помічена в компанії чоловіка.

5 липня фанати помітили зірку з сивоволосим красенем в Королівському парку Лондона Гайд-парку на музичному фестивалі. Чоловік, особу якого поки не встановили, прийшов разом з Адель на виступ Селін Діон.

фото adeleurope

фото adeleurope

фото adeleurope

Пара трималася за руки, незважаючи на те, що їх знімали папараці. Варто відзначити і зовнішні зміни Адель. Співачка скинула більше 10 кілограм зайвої ваги.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Адель і її колишній чоловік довго приховували свої відносини. У 2011 році поповзли чутки, що вони зустрічаються, тому що їх помітили разом. Вже на наступний рік у пари народився син Аджело.

У 2017 році на церемонії вручення Grammy співачка блиснула обручкою, підтвердивши, що вийшла заміж, проте в кінці квітня стало відомо про розлучення.

Адель отримала безліч нагород завдяки хітам Someone Like You, Hello і Skyfall. Три її альбоми з 2008 року очолювали чарти 37 тижнів.

У 2017 році вона потрапила в трійку найбільш високооплачуваних співачок. А в 2019 році з'явилися чутки, що Адель має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.

