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24 січня • оновлено в 09:35
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"Все зіпсувала": російську співачку атакували через фото Собчак у бікіні

2.3т
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Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, більш відома під псевдонімом Глюкоза, поділилася спільним фото з телеведучою Ксенією Собчак.

На знімку, опублікованому на сторінці співачки в Instagram, вони з телеведучою позують разом на пляжі в спокусливих купальниках.

Глюкоза

Глюкоза

Instagram @glukozamusic

Новини
Глюкоза вразила мережу оголеним тілом: гарячі фото

На фото співачка і телеведуча демонструють стрункі фігури, акцентувавши увагу на сідницях.

"Ніщо так не прикрашає жінку, як інша красива жінка поруч!", – підписала фотографію Глюкоза.

Втім підписники Глюкози неоднозначно відреагували на знімок зірок:

"Тут якраз навпаки, що в приказці, що на вашій фотографії", "Навіщо там Собчак", "Собчак красивою навряд чи назвеш, а ось ви – лялечка", "Ні, ну Наталя красуня в порівнянні з Ксюшею".

"Все зіпсувала": російську співачку атакували через фото Собчак у бікіні
"Все зіпсувала": російську співачку атакували через фото Собчак у бікіні
"Все зіпсувала": російську співачку атакували через фото Собчак у бікіні
"Все зіпсувала": російську співачку атакували через фото Собчак у бікіні
"Все зіпсувала": російську співачку атакували через фото Собчак у бікіні
"Все зіпсувала": російську співачку атакували через фото Собчак у бікіні
"Все зіпсувала": російську співачку атакували через фото Собчак у бікіні
"Все зіпсувала": російську співачку атакували через фото Собчак у бікіні
"Все зіпсувала": російську співачку атакували через фото Собчак у бікіні
"Все зіпсувала": російську співачку атакували через фото Собчак у бікіні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Глюкоза, показала гарячі фото з відпочинку на пляжі. На знімках співачка позує у відвертому купальнику, який насилу прикриває форми знаменитості. Втім, на одному зі знімків Глюкозі все-так не вдалося заховати груди від очей підписників.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особи
Ксенія Собчак глюкоза
Місце
Росія
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ДВЕ КОБЫЛЫ ИЗ РОССИИ ЗАМЕНЯЮТ 3 КОРОВ!!! АНТЕНЩИЦЫ И НЕУДАЧНИЦЫ!!!
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Гоша Злой
Гоша Злой
две старые вешалки
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