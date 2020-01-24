"Все зіпсувала": російську співачку атакували через фото Собчак у бікіні

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, більш відома під псевдонімом Глюкоза, поділилася спільним фото з телеведучою Ксенією Собчак.

На знімку, опублікованому на сторінці співачки в Instagram, вони з телеведучою позують разом на пляжі в спокусливих купальниках.

Глюкоза Instagram @glukozamusic

На фото співачка і телеведуча демонструють стрункі фігури, акцентувавши увагу на сідницях.

"Ніщо так не прикрашає жінку, як інша красива жінка поруч!", – підписала фотографію Глюкоза.

Втім підписники Глюкози неоднозначно відреагували на знімок зірок:

"Тут якраз навпаки, що в приказці, що на вашій фотографії", "Навіщо там Собчак", "Собчак красивою навряд чи назвеш, а ось ви – лялечка", "Ні, ну Наталя красуня в порівнянні з Ксюшею".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Глюкоза, показала гарячі фото з відпочинку на пляжі. На знімках співачка позує у відвертому купальнику, який насилу прикриває форми знаменитості. Втім, на одному зі знімків Глюкозі все-так не вдалося заховати груди від очей підписників.

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