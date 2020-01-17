"Холостяк" Добринін зробив пропозицію Квітковій: з чого починалися стосунки пари. Фото

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін освідчився своїй коханій, переможниці шоу Дарині Квітковій.

Про це стало відомо завдяки сторінкам в Instagram зірок, де вони поділилися радісною подією. Характерно, що Микита і Даша стануть першою парою проєкту "Холостяк", яка справить весілля. OBOZREVATEL пропонує читачам згадати, як починалися стосунки Добриніна і Квіткової.

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @nikitadobrynin

Так, знайомство пари відбулося в 2019 році. Тоді в перший день Даша подарувала Микиті скретч-карту із завданнями, які вони повинні були виконати разом. При цьому, Квіткова зізнавалася, що ніколи не думала, що буде разом з іншими дівчатами боротися за увагу чоловіка:

"Я ніколи не думала, що стану однією з учасниць "Холостяка". Я ніколи не розуміла, як 25 дівчат можуть боротися за одного чоловіка. Але життя вирішило за мене по-іншому. Прийти на "Холостяк" – було найбожевільнішою ідеєю".

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Однак з самого початку Добриніну Квіткова здалася нещирою. Втім, незабаром між учасницею і "Холостяком" виникла іскра і трапився перший пристрасний поцілунок.

Потім учасниці разом з Добриніним вирушили до Єгипту, де у Даші і Микити відбулося романтичне побачення – вони зустріли захід сонця, тримаючись за руки.

"Наше побачення в Єгипті, після якого ми зрозуміли, що не хочемо один одного відпускати", – пізніше зазналася Даша.

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Важливою для Микити і Даші подією на проєкті стало знайомство хлопця з сім'єю дівчини.

"Момент, коли пазл склався. Момент, коли ти відчуваєш затишок і тепло. Момент, який хочеться поставити на полицю. Ми знаємо. Я була щаслива", – ділилася Квіткова.

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

У фіналі проєкту Микита обрав Дашу, а глядачі, затамувавши подих, стали чекати, як же складуться стосунки пари. Адже ні для кого не секрет, що ще жодна пара з попередніх восьми сезонів "Холостяка" не продовжила свої стосунки в реальному житті.

Втім, Микита і Даша стали винятком. Пара ділилася щасливими спільними фотографіями з подорожей, зізнавалися один одному в коханні.

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

А через деякий час Квіткова та Добринін стали жити разом.

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Крім того, пара регулярно виходила разом у світ і завжди опинялася в центрі уваги на світських заходах.

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

При цьому, закохані продовжували буквально засипати мережу зворушливими спільними фото.

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

У липні закохані полетіли до Франції, де 9 липня відсвяткували день народження Даші – їй виповнився 21 рік.

"Дуже щасливий, що в цей день ми тільки вдвох і всі мрії так реальні", – написав тоді Микита.

А на початку січня пара вирушила на Балі, де Микита зважився на важливий крок – зробив пропозицію Даші.

"Тут починається наша подорож", – написав Добринін.

Даша Квіткова і Микита Добринін Instagram @kvittkova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Микита Добринін і Даша Квіткова розповіли про свої стосунки після шоу.

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