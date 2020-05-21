Холостяк-10: чим здивує фінал і де дивитися онлайн

У п'ятницю, 22 травня, о 19:00 на СТБ відбудеться фінал романтичного шоу Холостяк-10. Головний герой Макс Михайлюк відправитися на останні побачення в рамках реаліті, а після зробить свій вибір.

У фіналісток шоу Даші і Дани з'явиться останній шанс підкорити серце Холостяка. OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.

В останньому випуску шоу Михайлюк разом з однією з фіналісток Дашею відправиться на прогулянку по Барселоні, а після зануритися в акваріум з акулами, а з Даною Холостяк вирішить зануритися в справжню творчість.

Зазначимо, що 15 травня на телеканалі СТБ вийшов 11 випуск романтичного шоу "Холостяк 10". Головний герой проекту Максим Михайлюк познайомив учасниць зі своїми батьками. В результаті у фінал програми пройшли Даша і Дана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-учасниця романтичного шоу "Холостяк-10" Вікторія емоційно висловилася після проекту.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!