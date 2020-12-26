'Холостячка': як склалися стосунки Мішиної та Еллерта

Головна героїня реаліті "Холостячка", українська актриса Ксенія Мішина зізналася, що після проєкту вони з Олександром Еллертом разом. Як виявилося, пара навіть живе разом.

За словами Мішиної, вона зробила вибір серцем і дійсно полюбила чоловіка. Про це знаменитість заявила в студії токшоу "Холостячка. Життя після проєкту" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як розповіли Мішина та Еллерт, кожен вечер у них – романтичний. Коли у Еллерта є час, він обов'язково приготує сніданок коханій.

Також на своїй сторінці в Instagram "холостячка" написала зворушливий пост, в якому заявила про те, як сильно любить Еллерта.

"З тобою мені можна бути будь-якою – смішною, дурною, нестриманою, втомленою ...будь-якою! Ніколи ще твої очі не показали мені питання або сумніви. Бачу в них завжди одне і те ж саме: глибину твоєї душі. Вона як Маріанська западина, але падаючи в неї я зовсім не боюся. Це, мабуть, єдиний раз, коли я не панікую, відпускаючи контроль і розчиняючись у моменті", – зазначила зірка.

Крім того, знаменитість згадала перші побачення та поцілунок з чоловіком. За її словами, вона довго опиралася, але це було складно.

"Я люблю тебе! Я дякую тобі за те, що проніс всю цю ніжність і близькість через своє життя до зустрічі зі мною. І давай так і будемо летіти, як зараз! Над планетами і кометами, вивчаючи і випромінюючи тільки наш з тобою космос?!" – додала Мішина.

Еллерт також опублікував на своїй сторінці в Instagram ніжний пост про свою любов до Ксенії. Він заявив, що для нього жінка той космос, про який чоловік говорив у фіналі.

"Вона той самий всесвіт... Та шаленість... Якщо ще не запатентовано це слово, то я забираю собі, вірніше для неї", – сказав Еллерт.

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