"Холостячка" на СТБ: чим здивує фінал і де дивитися онлайн

У п'ятницю, 18 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться фінальний дев'ятий випуск популярного реаліті-шоу "Холостячка". Головна героїня Ксенія Мішина з двох претендентів на своє серце – Олександра Еллерта та Олексія Тригубенка – обере того, з ким бачить далі своє майбутнє.

Перш ніж зробити вирішальний вибір, Мишина відправиться на останні побачення сезону з чоловіками. Також вона познайомить учасників зі своїм батьком. OBOZREVATEL буде стежити за головними подіями на "Холостячці" та розповість про найцікавіші моменти шоу (щоб переглянути анонс, доскрольте новину до кінця).

На побаченні з Олексієм Тригубенком Ксенія відвідає автодром, після чого вони разом політають під куполом цирку. Інший учасник – Александ Еллерт – запросить Мішину для польоту на параплані. Обидві зустрічі будуть наповнені екстримом і романтикою.

Потім Холостячка відверто поговорить з фіналістами про відносини, озвучивши взаємні претензії. Після чого вона зробить свій вибір.

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