"Хоче дати грошей": Цой розкрила несподівані подробиці розлучення Лоліти

Співачка Лоліта Мілявська хоче купити квартиру доньці колишнього чоловіка Дмитра Іванова, з яким несподівано розлучилася, або дати йому грошей.

Несподіваними подробицями розлучення поділилася артистка Аніта Цой в інтерв'ю порталу Teleprogramma.pro, уточнивши, що її колега дуже переживає через розставання.

За її словами, Мілявська заробляє більше Іванова, і через нерівність, імовірно, шлюб у результаті розвалився.

"Особисто я, шанувальники Лоліти та всі друзі будуть тільки раді, якщо вона помириться з чоловіком. Може, у них усе вийде. Може, вони справді просто погарячкували? Коли Діма сказав, що збирається розлучатися, Лола дуже переймалася і робить це досі. Але розлучення проходить спокійно: без істерик, лайки і зайвих емоцій. Вона переживає по-іншому. Думає купити квартиру доньці Діми або дати йому з собою грошей. Думає, як він буде бідний без неї, чи не буде голодувати", – заявила Цой.

Дмитро Іванов і Лоліта Мілявська Ранок

На думку співачки, Лоліта балувала його, а чоловікові потрібно давати можливість самому себе проявляти. Однак Цой припустила, що Мілявська та Іванов усе ще можуть знову зійтися.

"Дімі, мабуть, самому хочеться бути чоловіком, лідером. Лола поки заробляє більше, ніж він. У цьому питанні є складнощі. Насправді, вони пара непогана, але час із сьомого до десятого року сімейного життя – кризовий. Я сама не раз випробовувала кризи в стосунках... у Лоліти теж може вийти, якщо обидва члени сім'ї намагатимуться виконувати зобов'язання, які вони на себе взяли. Образи, навіть старі, руйнують сім'ї", – додала Цой.

Іванов і Мілявська розлучилися instagrammi.ru/dmitriy-ivanov/

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці в них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися. щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Пізніше Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

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