Гурт BTS став тріумфатором премії MTV EMA 2020: озвучено повний список переможців

У неділю, 8 листопада, були оголошені лауреати премії MTV Europe Music Awards 2020. Тріумфатором церемонії став кей-поп-гурт BTS, який отримав відразу чотири нагороди.

Так, він переміг у номінаціях "Найкраща пісня", "Найкращий гурт", "Найкращий онлайн-концерт" і "Артист із найкращою фанатською базою". До речі, нагороди вперше за всю історію премії вручали в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу, повідомляється на офіційному сайті MTV EMA (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця)

Крім того, "Найкращим рок-гуртом" за версією премії були визнані музиканти Coldplay, "Найкращим виконавцем" – Леді Гага, "Найкращим альтернативним виконавцем" – Гейлі Вільямс, a DJ Khaled отримав нагороду "Найкраще відео" за кліп Popstar.

Повністю список переможців MTV EMA 2020 виглядає так:

Найкраще відео – DJ Khaled featuring Drake 'Popstar' starring Justin Bieber

Найкращий артист – Lady Gaga

Найкраща пісня – BTS – Dynamite

Найкраща колаборація – Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Найкращий поп-виконавець – Little Mix

Найкращий гурт – BTS

Найкращий новий артист – Doja Cat

Найкраща фан-база – BTS

Найкращий латиноамериканський виконавець – Karol G

Найкращий рок-виконавець – Coldplay

Найкращий хіп-хоп проєкт – Cardi

Найкращий електронний проєкт – David Guetta

Найкращий альтернативний виконавець – Hayley Williams

Відео в ім'я добра – HER – I Can not Breathe

Найкращий PUSH-виконавець – YUNGBLUD

Найкращий онлайн-виступ – BTS BANG BANG CON – The Live

Як повідомляв OBOZREVATEL, асоціація телевізійних критиків США назвала найкращі серіали року. Вони були обрані в межах щорічної премії TCA Awards, що присуджується за видатні досягнення в галузі телебачення.