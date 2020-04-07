"Ти наркоман": у мережі спливло дивне листування Гуфа з 9-річним сином

Російський репер Гуф (Олексій Долматов) показав скріншот особистого листування зі своїм 9-річним сином Семом, в якому хлопчик назвав його наркоманом.
Фото листування артист опублікував у своїх Instagram-stories.
Гуф з сином Семом
vokrug.tv
Зокрема, спочатку Сем запитує у репера, коли той зможе вислати йому гроші, а потім називає батька наркоманом.
Instagram @therealguf
Примітно, що в такій поведінці сина Гуф звинувачує його маму й свою колишню дружину Айзу Анохіну. Більш того, скріншот репер супроводив підписом:
"Спілкування з Семом... Дякую, Айза".
Айза Анохіна з синами
Instagram @aizalovesam
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Гуф після того, як нацькував свою вівчарку Гуччі на собаку, опинився в психлікарні.
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