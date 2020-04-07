"Ти наркоман": у мережі спливло дивне листування Гуфа з 9-річним сином

Російський репер Гуф (Олексій Долматов) показав скріншот особистого листування зі своїм 9-річним сином Семом, в якому хлопчик назвав його наркоманом.

Фото листування артист опублікував у своїх Instagram-stories.

Гуф з сином Семом vokrug.tv

Зокрема, спочатку Сем запитує у репера, коли той зможе вислати йому гроші, а потім називає батька наркоманом.

Instagram @therealguf

Примітно, що в такій поведінці сина Гуф звинувачує його маму й свою колишню дружину Айзу Анохіну. Більш того, скріншот репер супроводив підписом:

"Спілкування з Семом... Дякую, Айза".

Айза Анохіна з синами Instagram @aizalovesam

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Гуф після того, як нацькував свою вівчарку Гуччі на собаку, опинився в психлікарні.

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