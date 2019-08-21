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"Губошльоп!" Ані Лорак розгромили за зовнішній вигляд

3.7т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, нарвалася на шквал критики через зовнішній вигляд.

Так, на фото, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позувала в елегантній чорній сукні. Свій образ вона доповнила великими сережками. Але шанувальники звернули увагу на занадто великі губи Лорак, які виглядали досить дивно.

"Губошльоп!" Ані Лорак розгромили за зовнішній вигляд

Ані Лорак

Фото з Instagram

"Губошльоп!" Ані Лорак розгромили за зовнішній вигляд

Ані Лорак нарвалася на критику через зовнішність

Фото з Instagram

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"Думаю про вас. Хочу, щоб всі були щасливі. Нехай будуть зігріті теплом ваші серця", — написала співачка.

Зазначимо, що шанувальники заявили, що в губах Лорак "занадто багато кислоти", і що "уколи краси їй не потрібні".

"Губошльоп!" Ані Лорак розгромили за зовнішній вигляд
"Губошльоп!" Ані Лорак розгромили за зовнішній вигляд
"Губошльоп!" Ані Лорак розгромили за зовнішній вигляд
"Губошльоп!" Ані Лорак розгромили за зовнішній вигляд
"Губошльоп!" Ані Лорак розгромили за зовнішній вигляд

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім недавно Лорак запідозрили в невдалій пластиці або зловживанні ботоксом. Вона довгий час нічого не постила в соцмережі, а коли показала свіжі фото, шанувальники залишилися в замішанні.

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Особа
Ані Лорак
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
обоз навіщо ти пишеш про цю хвойду? Нам це геть не цікаво як воно там існує!!
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