"Губошльоп!" Ані Лорак розгромили за зовнішній вигляд

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, нарвалася на шквал критики через зовнішній вигляд.

Так, на фото, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позувала в елегантній чорній сукні. Свій образ вона доповнила великими сережками. Але шанувальники звернули увагу на занадто великі губи Лорак, які виглядали досить дивно.

Ані Лорак Фото з Instagram

Ані Лорак нарвалася на критику через зовнішність Фото з Instagram

"Думаю про вас. Хочу, щоб всі були щасливі. Нехай будуть зігріті теплом ваші серця", — написала співачка.

Зазначимо, що шанувальники заявили, що в губах Лорак "занадто багато кислоти", і що "уколи краси їй не потрібні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім недавно Лорак запідозрили в невдалій пластиці або зловживанні ботоксом. Вона довгий час нічого не постила в соцмережі, а коли показала свіжі фото, шанувальники залишилися в замішанні.

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