"Гроші закінчуються!" Спливли нові подробиці розлучення Джигана і Самойлової

Український репер Джиган і зірка Instagram Оксана Самойлова можуть зіткнутися з труднощами під час розлучення.

Про це виданню "Комсомольская Правда" повідомив колега і приятель артиста, який побажав залишитися анонімним. Так, за словами чоловіка, у сім'ї закінчуються грошові запаси, через що Оксана нервує ще більше. Адже, можливо, доведеться призупинити шлюборозлучний процес, поки все не налагодитися.

Джиган і Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

"Гроші закінчуються, тому Оксана так нервує. Звичайно, розлучення справа неприємна, але коли є фінансова "подушка безпеки" якось спокійніше. Джиган сказав – запасів великих немає. З'їжджати поки нікуди, у нього тут студія обладнана. Але питання зі студією та орендою будинку вирішити простіше, ніж головне – де брати гроші, коли у світі пандемія, і ніякого руху та заробітку не буде", – сказав він.

Також друг артиста додав, що в крайньому разі Джиган може продати один зі своїх дорогих автомобілів.

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

"Їм доведеться просити в борг, поки не відновиться звичне життя. Або продати, наприклад, одну з дорогих машин з автопарку Дениса. У них було три машини на сім'ю. Загалом, всіх дратує проблема з грошима, яка скоро може стати гостро", – підсумував чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.