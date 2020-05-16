Go_A виступили на останньому онлайн-концерті Євробачення і показали Київ з висоти. Відео

Український гурт Go_A, який повинен був представляти країну на Євробаченні-2020 в Роттердамі (Нідерланди), виконав свій хіт "Соловей" на останньому онлайн концерті Eurovision Home Concerts.

Під час онлайн-виступу гурт також показав Київ з висоти пташиного польоту. Відео опубліковано на офіційному каналі Євробачення в YouTube (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Go_A на останньому онлайн концерті Eurovision Home Concerts Скріншот (YouTube)

Так, артисти записали своє відео на одному з крайніх поверхів Київського телецентру, таким чином показавши, як з висоти виглядає весняний Київ.

На ролику вони виконали оновлену версію треку Solovey на свіжому повітрі – кадри були зняті на балконі Телецентру.

Go_A на Eurovision Home Concerts Скріншот (YouTube)

Відзначимо, під час свого виступу на "Eurovision Home Concerts" Go_A також переспівали відомий хіт хіт Вєрки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai", з яким вона стала срібним призером Євробачення у 2007 році.

Go_A на Eurovision Home Concerts Скріншот (YouTube)

Go_A на Eurovision Home Concerts Скріншот (YouTube)

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