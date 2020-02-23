Головна Новини
23 лютого • оновлено в 12:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Go_A їдуть на Євробачення 2020 від України: топ-5 пісень гурту

923
Читати матеріал російською

У суботу, 22 лютого, пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2020. В результаті країну представлятиме Gо_A.

OBOZREVATEL пропонує читачеві послухати топ-5 пісень гурту.

Go_A їдуть на Євробачення 2020 від України: топ-5 пісень гурту
Новини
"Гірше, ніж в півфіналі!" Jerry Heil розчарувала виступом на Нацвідборі

Go_A – український електрофолк-гурт, що поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв. Перша пісня "Коляда", представлена в соцмережах у грудні 2012 року, пролунала під час репортажу на одному з телевізійних каналів.

Go_A - Веснянка

Go_A - Рано-раненько

Go_A - Жальменіна

Go_A - Небо в долонях

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Жесть... Цвет и козлиное пение в тему сегодняшнего украинства.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги