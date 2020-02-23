Go_A їдуть на Євробачення 2020 від України: топ-5 пісень гурту

У суботу, 22 лютого, пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2020. В результаті країну представлятиме Gо_A.
OBOZREVATEL пропонує читачеві послухати топ-5 пісень гурту.
Go_A – український електрофолк-гурт, що поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв. Перша пісня "Коляда", представлена в соцмережах у грудні 2012 року, пролунала під час репортажу на одному з телевізійних каналів.
Go_A - Веснянка
Go_A - Рано-раненько
Go_A - Жальменіна
Go_A - Небо в долонях
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2020 році відбудеться у місті Роттердам (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс із піснею Arcade.
У 2019 році Україна не брала участі в пісенному конкурсі Євробачення через скандал із MARUV.
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