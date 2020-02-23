Go_A їдуть на Євробачення 2020 від України: топ-5 пісень гурту

У суботу, 22 лютого, пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2020. В результаті країну представлятиме Gо_A.

OBOZREVATEL пропонує читачеві послухати топ-5 пісень гурту.

Go_A – український електрофолк-гурт, що поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв. Перша пісня "Коляда", представлена в соцмережах у грудні 2012 року, пролунала під час репортажу на одному з телевізійних каналів.

Go_A - Веснянка

Go_A - Рано-раненько

Go_A - Жальменіна

Go_A - Небо в долонях

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