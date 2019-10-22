Готуються серйозніше, ніж до Путіна: стало відомо, як Мінськ зустріне Пугачову

Мінськ готується до приїзду примадонни Алли Пугачової серйозніше, ніж до візиту президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Дни.ру", уточнюючи, що російська співачка 2 листопада дасть на стадіоні "Мінськ-арена" свій останній концерт.

Офіційна ціна квитків у квітні становила від 70 тисяч рублів (27,5 тис. грн), а перекупники продавали їх з накруткою до 500 тисяч (195 тис. грн). За даними видання, росіяни теж поїдуть на концерт Алли Борисівни. Уже зараз в поїздках до Мінська не залишилося вільних місць, а забронювати номер в готелі теж не представляється можливим.

Алла Пугачова на ювілейному концерті в Кремлі instagram / alla_pugacheva_forum

"Мінськ стоїть на вухах. Здається, місто готується до приїзду Алли Пугачової серйозніше, ніж до державного візиту Володимира Путіна. З президентом все зрозуміло – там чітко працюють служби протоколу, все йде по накатаній. А як бути з головною співачкою Росії? Кажуть, вона відправиться за пару днів до концерту поїздом (в особистому вагоні) з Білоруського вокзалу. Разом із нею – чоловік Максим Галкін, діти Ліза і Гаррі, директор Олена Чупракова, стиліст, візажист та інша обслуга. Швидше за все, житиме Примадонна не в готелі, а на одній з урядових дач під Мінськом, щоб відпочити від настирливої публіки і преси", – йдеться в повідомленні.

Шахраї наживаються на концерті Пугачової instagram / alla_pugacheva_forum

Уточнюється, що примадонна обмежує себе в їжі, так як стежить за фігурою і страждає від діабету та хвороби серцево-судинної системи. Приймаюча сторона вже продумує меню, а список дозволених Пугачовій продуктів було відправлено заздалегідь.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, як перекупники наживаються на останньому концерті Пугачової.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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