Готуються серйозніше, ніж до Путіна: стало відомо, як Мінськ зустріне Пугачову

Мінськ готується до приїзду примадонни Алли Пугачової серйозніше, ніж до візиту президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє "Дни.ру", уточнюючи, що російська співачка 2 листопада дасть на стадіоні "Мінськ-арена" свій останній концерт.
Офіційна ціна квитків у квітні становила від 70 тисяч рублів (27,5 тис. грн), а перекупники продавали їх з накруткою до 500 тисяч (195 тис. грн). За даними видання, росіяни теж поїдуть на концерт Алли Борисівни. Уже зараз в поїздках до Мінська не залишилося вільних місць, а забронювати номер в готелі теж не представляється можливим.
Алла Пугачова на ювілейному концерті в Кремлі
instagram / alla_pugacheva_forum
"Мінськ стоїть на вухах. Здається, місто готується до приїзду Алли Пугачової серйозніше, ніж до державного візиту Володимира Путіна. З президентом все зрозуміло – там чітко працюють служби протоколу, все йде по накатаній. А як бути з головною співачкою Росії? Кажуть, вона відправиться за пару днів до концерту поїздом (в особистому вагоні) з Білоруського вокзалу. Разом із нею – чоловік Максим Галкін, діти Ліза і Гаррі, директор Олена Чупракова, стиліст, візажист та інша обслуга. Швидше за все, житиме Примадонна не в готелі, а на одній з урядових дач під Мінськом, щоб відпочити від настирливої публіки і преси", – йдеться в повідомленні.
Шахраї наживаються на концерті Пугачової
instagram / alla_pugacheva_forum
Уточнюється, що примадонна обмежує себе в їжі, так як стежить за фігурою і страждає від діабету та хвороби серцево-судинної системи. Приймаюча сторона вже продумує меню, а список дозволених Пугачовій продуктів було відправлено заздалегідь.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, як перекупники наживаються на останньому концерті Пугачової.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
17 квітня Пугачова дала масштабний сольний концерт у Кремлівському палаці на честь 70-річчя.
Через гучного заходу розгорівся ряд скандалів. У мережі обурилися, що державна установа надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів.
Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що Пугачова зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я, отримуючи такі гроші.
Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян зазначив, що артистка розлютило публіку, "помахавши перед нею червоною ганчіркою".
Також з'явилася інформація, що Пугачова співатиме під фонограму при вартості квитка в 300 тисяч рублів, хоча в афішах вказувалося, що буде живий звук.
8 квітня російські артисти відсвяткували ювілей примадонни Пугачової гучним концертом в Москві.
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