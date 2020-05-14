Учасник російського шоу "Дом-2" Ілля Яббаров відзначився різкою заявою про жінок.

Так, за словами зірки, їхнє покликання – "готувати, прибирати та народжувати дітей". Яббаров зазначив, що це все, на що здатні жінки. А світом, на його думку, повинен правити чоловік. Відповідне відео було опубліковане в мережі (щоб переглянути, доскрольте новина до кінця).

Ілля Яббаров Фото: paparazzi.ru

"Жінки, як курочки бігають – те ж саме. Взяти історію: Катерина правила країною, і що з цього вийшло? Нічого! Бо вона жінка. Треба вже змиритися, що ви жінки. Ваше покликання – це готувати, ваше покликання – це прибирати, народжувати дітей, гарні "чари" давати мужику. Все, на що ви фактично здатні. Світом має правити чоловік. Не для того вас природа створювала, щоб ви чимось правили!" – сказав Яббаров. До відома: "чарами" на "Домі-2" називають секс.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, знімальний майданчик реаліті-шоу "Дом-2" в Новій Москві знесли. Тепер на місці павільйонів планують робити нову дорогу.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.