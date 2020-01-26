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26 січня • оновлено в 20:55
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"Голос країни 10": всі подробиці другого випуску шоу

1.7т
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У неділю, 26 січня на каналі 1+1 відбудеться другий випуск пісенного шоу "Голос країни 10". На етапі сліпих прослуховувань молоді виконавці боротимуться між собою за право стати частиною команди суддів: Dan Balan, Monatik, Тіна Кароль, Потап і Настя Каменських.

OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці шоу.

"Голос країни 10": всі подробиці другого випуску шоу
Новини
"Дитина!" Жест Каменських і Потапа на "Голосі" розбурхав глядачів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину старшова.

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Автор
Марія Дідик
Особи
MONATIK Dan Balan Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап) Тіна Кароль
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