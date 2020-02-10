"Голос країни-10": прибиральниця підкорила мережу своїм виступом на шоу

У неділю, 9 лютого, на каналі "1+1" пройшов четвертий випуск шоу "Голос країни-10". Одна з учасниць викликала справжній фурор в мережі своїм виступом. Так, Ася Хорошун, що працює в цирку прибиральницею, розвернула до себе всі крісла суддів.

Дівчина виконала хіт гурту t.A.T.u. "Нас не догонят". В результаті вона вибрала Монатіка. Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

Менш ніж за добу відео з виступом дівчини набрало понад 200 тисяч переглядів і тисячі лайків.

Скріншот з відео

"Оригінально вийшло. Заслуговує на шанс точно", "Як же мені подобаються такі пісні. Ностальгія, кайфові такі пісні", "Класно заспівала", "Дуже оригінально, тим і чіпляє, голос не сильний, але тембр незвичайний, буде цікаво за нею спостерігати і далі в проекті", – коментують виступ у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.

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