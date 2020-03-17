"Голос країни 10": на шоу несподівано змінилися правила

У неділю, 22 березня, на телеканалі 1+1 відбудеться одинадцятий випуск вокального проекту "Голос країни-10". Зазначимо, що автори шоу несподівано змінили правила.

OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.

1+1

Так, за результатами етапу в командах тренерів залишилося по 9 учасників: вісім з них перемогли в дуетах і один, якого вони "вкрали" з інших команд. Тепер стало відомо, що і під час наступного етапу шоу - нокаутів - тренери знову матимуть право на крадіжку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

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