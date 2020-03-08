"Голос країни 10": де дивитися онлайн перші вокальні бої

У неділю 8 березня, о 21:00 на телеканалі 1+1 стартують перші вокальні бої на проекті "Голосі країни-10". На цьому етапі учасники боротимуться за місця в прямих ефірах шоу.

Трансляція традиційно проходить на 1+1, а також на офіційному сайті каналу. OBOZREVATEL буде стежити за ефіром і розповість читачеві всі подробиці шоу (дивіться відео в кінці новини).

Судді "Голосу країни" Dan Balan, MONATIK, Тіна Кароль, Потап і Настя Каменських раніше зібрали свої команди на шоу. На цьому етапі у кожного – по 16 учасників. Вокалісти співатимуть дуетом з суперникам. Найсильніші пройдуть в прямі ефіри вокального шоу.

1+1

За результатами боїв в командах тренерів залишаться всього по 8 учасників. Також кожен зірковий тренер має право на "крадіжку" – після оголошення результатів бою, протягом десяти секунд, він може натиснути кнопку і забрати в свою команду того учасника з команди суперника, який програв.

Відзначимо, на "Голосі країни" 8 березня співатимуть не тільки учасники, а й зіркові тренери. Дан Балан, Тіна Кароль, ПТП з NK і MONATIK підготували для глядачів справжній вокальний перформанс – вони виконають хіт Dance Monkey в поєднанні з власними піснями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину старшова.

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