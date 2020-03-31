Український репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, поділився фото, на якому він з'явився повністю голим, а його руки скуті наручниками.

Відповідний знімок був опублікований на сторінці артиста в Instagram.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Так, у кадрі Джигана супроводжують два охоронці. Судячи з геолокації, яку вказав репер, знімок був зроблений на "Суперкубку" в Сан-Франциско.

Примітно, що фотографія обурила користувачів у мережі. Більшість переконані, що репер знаходиться в неадекватному стані і йому слід пройти лікування.

"Чувак, що з тобою не так?", "Твої діти не скажуть тобі "дякую", "Сіль до добра не доведе", "Що відбувається, досі не відійшов?", "Що наркотики роблять з нормальними людьми ? ", – писали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оскана Самойлова після скандалу з чоловіком, українським репером Джиганом, зняла обручку.

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