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31 березня • оновлено в 10:29
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Голого Джигана закували в наручники: в мережі рознесли дивне фото репера

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Український репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, поділився фото, на якому він з'явився повністю голим, а його руки скуті наручниками.

Відповідний знімок був опублікований на сторінці артиста в Instagram.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

Так, у кадрі Джигана супроводжують два охоронці. Судячи з геолокації, яку вказав репер, знімок був зроблений на "Суперкубку" в Сан-Франциско.

Примітно, що фотографія обурила користувачів у мережі. Більшість переконані, що репер знаходиться в неадекватному стані і йому слід пройти лікування.

"Чувак, що з тобою не так?", "Твої діти не скажуть тобі "дякую", "Сіль до добра не доведе", "Що відбувається, досі не відійшов?", "Що наркотики роблять з нормальними людьми ? ", – писали в мережі.

Голого Джигана закували в наручники: в мережі рознесли дивне фото репера
Голого Джигана закували в наручники: в мережі рознесли дивне фото репера
Голого Джигана закували в наручники: в мережі рознесли дивне фото репера
Голого Джигана закували в наручники: в мережі рознесли дивне фото репера
Голого Джигана закували в наручники: в мережі рознесли дивне фото репера
Голого Джигана закували в наручники: в мережі рознесли дивне фото репера
Голого Джигана закували в наручники: в мережі рознесли дивне фото репера

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оскана Самойлова після скандалу з чоловіком, українським репером Джиганом, зняла обручку.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Джиган
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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