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14 лютого • оновлено в 18:15
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Голі Собчак і Глюкоза обурили мережу відвертим фото

3.5т
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Російська телеведуча Ксенія Собчак, співачка Глюкоза і дизайнер Яна Расковалова сфотографувалися топлес на пляжі на Мальдівах. Відвертим знімком вони вирішили привітати фоловерів з Днем закоханих.

Знімок Собчак розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Голі Собчак і Глюкоза обурили мережу відвертим фото

instagram.com/glukozamusic

Новини
У мережі заговорили про розлучення Собчак і Богомолова: що трапилося
"Відчайдушні і зневірені", - підписала фото Собчак.
Голі Собчак і Глюкоза обурили мережу відвертим фото
"Наші валентинки - нам дозволили", - написала Глюкоза.
Голі Собчак і Глюкоза обурили мережу відвертим фото

"Сором і ганьба!", "Страшні які всі, жах", "І ви балотувалися в президенти", "Краще б голою фоткалися", "Крик душі! Ми ще живі!", "Куди котиться світ", "Не православно", "Серіал про вас пора знімати", - пишуть в мережі.

Голі Собчак і Глюкоза обурили мережу відвертим фото
Голі Собчак і Глюкоза обурили мережу відвертим фото
Голі Собчак і Глюкоза обурили мережу відвертим фото
Голі Собчак і Глюкоза обурили мережу відвертим фото
Голі Собчак і Глюкоза обурили мережу відвертим фото
Голі Собчак і Глюкоза обурили мережу відвертим фото
Голі Собчак і Глюкоза обурили мережу відвертим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона – мати.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Наташа Іонова (Глюк'оZа) Ксенія Собчак
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