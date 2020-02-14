Голі Собчак і Глюкоза обурили мережу відвертим фото

Російська телеведуча Ксенія Собчак, співачка Глюкоза і дизайнер Яна Расковалова сфотографувалися топлес на пляжі на Мальдівах. Відвертим знімком вони вирішили привітати фоловерів з Днем закоханих.

Знімок Собчак розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/glukozamusic

"Відчайдушні і зневірені", - підписала фото Собчак.

"Наші валентинки - нам дозволили", - написала Глюкоза.

"Сором і ганьба!", "Страшні які всі, жах", "І ви балотувалися в президенти", "Краще б голою фоткалися", "Крик душі! Ми ще живі!", "Куди котиться світ", "Не православно", "Серіал про вас пора знімати", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона – мати.

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