Головна Новини
13 лютого • оновлено в 09:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Годинник цокає!" Відома акторка рознесла путінську Росію

6.3т
Читати матеріал російською

Російська акторка Тетяна Лазарєва жорстко висловилася про владу Росії, яка довела країну до нинішнього стану та продовжує чинити беззаконня.

Відеозвернення Лазарєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Обурила артистку так звана справа Мережі, за якою було заарештовано 11 осіб. Їх звинуватили в підготовці заворушень у Росії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрана).

Новини
ФСБ била током, ломала черепа и звала посмотреть на это матерей

"Кіану Рівз прийшов на "Оскар" зі своєю мамою. Це так мило. А наші мами сподіваються на диво в очікуванні вироку їхнім дітям, які нічого не робили", – заявила Лазарєва.

Вона додала, що молодь катували струмом.

"Ось така у нас країна... Я дуже люблю свою країну. Я просто ненавиджу і зневажаю тих людей, що режисують цю хрінь, яка у нас зараз відбувається в країні. Я їм хочу сказати, що вони не отримають "Оскара". І знаєте, годинничок цокає: і в них, і в нас", – підкреслила акторка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий музикант Андрій Макаревич розповів про цькування в Росії через Україну

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Катерина Луговська
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
9
22
Смішно
30
Цікаво
6
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Фигуранты дела "Сети" все ж таки попались в сети...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Кто эту падаль слушает????
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-тут она красивше
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги