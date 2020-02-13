"Годинник цокає!" Відома акторка рознесла путінську Росію

Російська акторка Тетяна Лазарєва жорстко висловилася про владу Росії, яка довела країну до нинішнього стану та продовжує чинити беззаконня.

Відеозвернення Лазарєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Обурила артистку так звана справа Мережі, за якою було заарештовано 11 осіб. Їх звинуватили в підготовці заворушень у Росії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрана).

"Кіану Рівз прийшов на "Оскар" зі своєю мамою. Це так мило. А наші мами сподіваються на диво в очікуванні вироку їхнім дітям, які нічого не робили", – заявила Лазарєва.

Вона додала, що молодь катували струмом.

"Ось така у нас країна... Я дуже люблю свою країну. Я просто ненавиджу і зневажаю тих людей, що режисують цю хрінь, яка у нас зараз відбувається в країні. Я їм хочу сказати, що вони не отримають "Оскара". І знаєте, годинничок цокає: і в них, і в нас", – підкреслила акторка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий музикант Андрій Макаревич розповів про цькування в Росії через Україну

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