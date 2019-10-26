Гарячі танці й Потап: новий кліп Каменських наробив галасу в мережі

Популярна українська діва Настя Каменських (NK) викликала в мережі ажіотаж новим епатажним кліпом на пісню Elefante.

Лише за добу відео на офіційному YouTube-каналі співачки подивилися понад 2,1 млн разів (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Настя Каменських (NK) - Elefante instagram / kamenskux

"Моя гаряча прем'єра Elefante. Сподіваюся, я подарую вам справжній латиноамериканський карнавал, адже особливу атмосферу свята в цьому треку створює сміливий фьюжн мелодійної української сопілки з латиноамериканськими бітами! Пориньте в атмосферу магічних персонажів і яскравих фарб", – написала Каменських в Instagram в день прем'єри.

NK - Elefante - гарячі танці Кадр з відео

У кліпі присутні гарячі танці в спідій білизні, апетитні форми роздягнених дівчат і навіть чоловік Насті Олексій Потапенко (Потап). Яскраве відео сподобалося 38 тисячам користувачів.

Потап в кліпі Насті Каменських - Elefante Кадр з відео

"Ну цей мужик з хоботом – просто треш", "Дуже цікаво, все гарно, пісня прикольна", "Я один 1000 переглядів набив", "Ульотний кліп, однозначно лайк", "Зізнатися, повеселила композиція, та й кліп, чого вже там?! Загалом, я в захваті", "Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво", – написали шанувальники творчості Каменських.

Каменських в білизні в своєму кліпі на пісню Elefante Кадр з відео

Але в коментарях також було багато й тих, кому ця робота не припала до смаку. Зокрема, 18 тисяч користувачів негативно оцінили ролик, а під відео задалися питанням, навіщо в такому дорослому кліпі зняли дітей. Хай би там що, але з кожною годиною Elefante набирає нові перегляди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Каменських "підірвала" мережу кліпом на пісню "Попа Как у Ким". У зйомках брали участь її підопічні та переможці шоу "Х-Фактор-9", гурт ZBSband та інші зірки. Що примітно, пізніше багато хто записував відео під кліп NK, намагаючись зобразити танці.

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