Гаррі – не син Галкіна? У росЗМІ заговорили про юного коханця Пугачової

РосЗМІ припустили, що батьком 6-річного сина співачки Алли Пугачової Гаррі є зовсім не шоумен Максим Галкін, а молодий співак Майк Мироненко.

Зокрема, про це написав Telegram-канал "НеМалахов".

Алла Пугачова КП

Так, портал пише, що в 2006 році, коли Пугачова вже жила з Галкіним, вона їздила на гастролі з юним виконавцем і випускником "Фабрики зірок-5", якою керувала, Майком Мироненко. Разом з хлопцем примадонна вирушила у Великий гастрольний тур по Росії і країнам СНД.

Також видання повідомляє, що того ж року Пугачова і Мироненко разом з'явилися на "Слов'янському базарі у Вітебську", де багато хто запідозрив між ними роман.

"Пугачова виступала в Білорусії кожні шість років – в 1994-му, 2000-му, 2006-му. І кожного разу приїжджала з різними артистами – з Філіпом Кіркоровим, Максимом Галкіним, а потім з Мироненко...", – пише портал.

Алла Пугачова і Майк Мироненко КП

Крім того, Telegram-канал відзначає зовнішню схожість між Мироненко і 6-річним Гаррі.

Гаррі і Ліза Галкін Telegram-канал "НеМалахов"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей – дочку Лізу і сина Гаррі.

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