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1 квітня • оновлено в 17:04
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"Ганьба для Філіпа" Розкрита несподівана правда про батька Кіркорова

3.2т
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Відомий дизайнер по зачісках Джордж Ровалс розповів несподівану правду про життя батька російського співака Філіпа Кіркорова.

Він заявив, що Кіркоров дуже жадібний, пише видання "Собеседник".

Філіп Кіркоров з батьком

Філіп Кіркоров з батьком

"Я, коли з ним працював, ні копійки не отримав. Філіп – жахливо жадібний, він вдавиться за зайвий рубль. Він навіть чайові не любить залишати в ресторанах! Кіркоров хвалиться, що у нього дорогі речі від світових дизайнерів. Бачив я його гардероб – що подарують, то і носить", - заявив стиліст.

Він додав, що недавно побував в гостях у батька Кіркорова і був вражений.

"Бедрос досі мешкає на Земляному Валу, на третьому поверсі звичайного будинку. Підніміться, подивіться, в якому стані живе Бедрос! Вам буде соромно з Філіпом спілкуватися після цього. У нього холодильники коштують типу "Мінськ", "Орськ". Відкриваєш, а там порожні полиці! Шкода, що у мене при собі камери не було. Треба було зняти, щоб зганьбити Філіпа. Ремонт з 70-х років не робився. Зате всі подарунки, які отримує Кіркоров на концертах, залишають в цій квартирі. Бедрос живе в непотребі! А подивіться, як він одягнений, які у нього туфлі, яка дешева турецька дублянка... Тобі не соромно, Філіп?", - додав Ровалс.

"Ганьба для Філіпа" Розкрита несподівана правда про батька Кіркорова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джордж Ровалс різко висловився про орієнтацію Філіпа Кіркорова і закликав артиста зробити камінг-аут.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Філіп Кіркоров
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hunt andres
hunt andres
Об жизни - это интересно)))
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