"Ганьба!": Басков розлютив мережу жебрацтвом через смерть Началової

Російський артист Микола Басков оголосив збір грошей на похорон співачки Юлії Началової, яка померла кілька днів тому в одній з московських клінік. Такий вчинок викликав обурення у росіян.

Про допомогу Басков попросив на своїй сторінці в Instagram. "Спасибі всім, це єдина правильна карта, будь ласка, не реагуйте на інші шахрайські дії", — написав Басков (відео дивіться нижче).

Зазначимо, що користувачів мережі обурив навіть не сам факт оголошення збору, а що колеги Началової, які заробляють великі гроші, звертаються за допомогою до простого народу.

"Серйозно? Сам не можеш дати грошей? Я не розумію, навіщо просити у людей на похорон. Ви там остаточно зажерлися", "Може народу ще й відпочинок вам оплачувати?", "Насправді, ганьба у бідного народу просити. Немає слів" "Миколо, нахабство не знає меж", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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