"Ганьба!": Басков розлютив мережу жебрацтвом через смерть Началової

Російський артист Микола Басков оголосив збір грошей на похорон співачки Юлії Началової, яка померла кілька днів тому в одній з московських клінік. Такий вчинок викликав обурення у росіян.
Про допомогу Басков попросив на своїй сторінці в Instagram. "Спасибі всім, це єдина правильна карта, будь ласка, не реагуйте на інші шахрайські дії", — написав Басков (відео дивіться нижче).
Зазначимо, що користувачів мережі обурив навіть не сам факт оголошення збору, а що колеги Началової, які заробляють великі гроші, звертаються за допомогою до простого народу.
"Серйозно? Сам не можеш дати грошей? Я не розумію, навіщо просити у людей на похорон. Ви там остаточно зажерлися", "Може народу ще й відпочинок вам оплачувати?", "Насправді, ганьба у бідного народу просити. Немає слів" "Миколо, нахабство не знає меж", — прокоментували люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через декілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.
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