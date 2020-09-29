Галкін зворушив мережу танцями з дочкою. Відео
Російський шоумен Максим Галкін зворушив мережу роликом, на якому танцює з семирічною дочкою Лізою.
Відповідне відео 44-річна знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому вони виконали танго у своєму будинку (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
Шанувальники в мережі засипали компліментами батька та дочку. Вони відзначили, що дівчинка продемонструвала не тільки хореографічні, а й сценічні навички.
"І грація, і пластика! Браво", "Ліза така класна, як тато", "Яке щастя – мати такого батька", "Які милі", "Ліза дуже талановита", – написали в коментарях.
Максим Галкін станцював танго з дочкою: дивитися відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році шоумен Максим Галкін і співачка Алла Пугачова віддали дітей до першого класу. 6-річні Ліза і Гаррі вступили на навчання в елітну приватну школу – Першу Московську гімназію на Рубльово-Успенському шосе.