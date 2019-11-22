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22 листопада • оновлено в 18:29
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Галкін затролив "інопланетянку" Лель, змусивши реготати Пугачову й Вайкуле

3.1т
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Чоловік примадонни Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін знову затролив російську співачку Катю Лель, яку "викрадали інопланетяни".

Відповідне відео він оприлюднив у своєму Instagram-сторіс, а заява викликала регіт за кадром (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Максим Галкін потролив Катю Лель з НЛО

Максим Галкін потролив Катю Лель з НЛО

Зокрема, шоумен показав шанувальникам вежі "Москва-Сіті". Його увагу раптово привернули конденсаційні сліди від літаків.

"Подивіться, який сюрреалістичний пейзаж. Просто з "Москва-Сіті" стартували два літаки", – сказав він.

Галкін показав "НЛО" над "Москва-Сіті"

Галкін показав "НЛО" над "Москва-Сіті"

Кадр з відео

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На задньому фоні пожартувала примадонна, зазначивши: "Дякую, що не на...". Пропустивши цю репліку, Галкін продовжив фантазувати.

"Так, і кудись летять. Дивись як, га? Мені здається, це НЛО. Все, дзвонимо Каті Лель. Вона розуміється в цьому. Катько, дзвонимо тобі", – сказав Галкін.

У відповідь на задньому фоні пролунав регіт над жартом артиста над російською співачкою. Пізніше він опублікував ще один ролик, показавши винуватиць сміху. Алла Пугачова заявила, що це була не вона.

Пугачова і Вайкуле розповіли, хто сміявся з Лель

Пугачова і Вайкуле розповіли, хто сміявся з Лель

Кадр з відео

У підсумку, Галкін перемістив камеру й показав Лайму Вайкуле, з якою родина часто відпочиває разом. Примадонна пояснила, що на відміну від своєї подруги, сміялася з Лель нечутно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Галкін вже тролив Катю Лель щодо НЛО. Він зафільмував дивний об'єкт у небі, зазначивши, що потрібно показати співачці.

У січні 2019 року Катя Лель розбурхала мережу зізнаннями про те, що в дитинстві її викрали інопланетяни, яким для чогось знадобилися її зуби. Це стало приводом для жартів в інтернеті.

Співачка докладно розповіла, як опинилася "на кораблі", де була паралізованою, і чула голоси. Потім вона зізналася, що зустріч із неземною цивілізацією не минулася даремно – вона навчилася зцілювати руками.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Алла Пугачова Максим Галкін Лайма Вайкуле Катя Лель
Місце
Росія Москва
Теги
видео курйоз шоу-бизнес
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Вам нацисты, запретили смотреть и читать все, что на востоке.. Вы почему хозяина своего не слушаете?!)))
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