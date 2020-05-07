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7 травня • оновлено в 18:46
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Галкін несподівано розповів про розставання Пугачової та Кіркорова

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Російський комік і телеведучий Максим Галкін заявив, що не відбивав у Філіпа Кіркорова Аллу Пугачову.

Секретами особистого життя комік поділився в документальному фільмі про свій союз із примадонною російської естради, пише Главком.

Галкін несподівано розповів про розставання Пугачової та Кіркорова
"Не я був кішкою між Аллою та Філіпом, вони вже жили в різних кінцях Москви, все було по-іншому. Зараз це обговорювати якось непристойно", – зізнався шоумен.

З Кіркоровим Пугачова розлучилася в 2005 році, а в 2011 році вони з Галкіним зареєстрували шлюб. Разом вони виховують двійнят Гаррі і Лізу.

Галкін несподівано розповів про розставання Пугачової та Кіркорова
"Він наш друг. Філіп – це вже щось святе в нашій родині, це частина нашого життя. Я не ревную його до Алли. Найчастіше він намагається бути підкреслено делікатним", – додав Максим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін порадував шанувальників новим сімейним відео, на якому показав свою дружину і співачку Аллу Пугачову в коротких шортах.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Філіп Кіркоров Алла Пугачова Максим Галкін
Місце
Росія
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